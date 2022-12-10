Полянский: Запад не сможет свалить на Россию вину, когда оружие попадет к террористам

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад не сможет свалить на Россию вину за попадание к террористам оружия, которое передается Украине.

По его словам, в ходе заседания Совбеза ООН по поводу последствий поставок оружия на Украину западным дипломатам оказалось нечего сказать.

Полянский подчеркнул, что российская сторона представила доказательства, с которыми невозможно поспорить.

Он напомнил, что украинские военные убивали из западного оружия мирное население Донбасса с 2014 года.