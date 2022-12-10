Полянский: Запад не сможет свалить на Россию вину, когда оружие попадет к террористам
2022-12-10 03:32
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад не сможет свалить на Россию вину за попадание к террористам оружия, которое передается Украине.
По его словам, в ходе заседания Совбеза ООН по поводу последствий поставок оружия на Украину западным дипломатам оказалось нечего сказать.
Полянский подчеркнул, что российская сторона представила доказательства, с которыми невозможно поспорить.
Он напомнил, что украинские военные убивали из западного оружия мирное население Донбасса с 2014 года.
Опубликовано: Светлана Репина
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