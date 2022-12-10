Новый пакет помощи США для Украины включает ракеты для HIMARS и артиллерийские снаряды калибра 155 мм

Белый дом объявил об очередном пакете помощи Украине, на этот раз в размере 275 миллионов долларов, сообщает Reuters.

Он будет включать системы, усиливающие противовоздушную оборону, в частности? средства для борьбы с российскими беспилотниками.

Это 27-й пакет помощи США для Украины. Как говорится на сайте Минобороны, в этом транше США передадут дополнительные ракеты для РСЗО HIMARS, 80 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, около 150 генераторов, а также средства защиты от дронов и полевое оборудование.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что помощь "скоро будет в пути".

С начала войны США предоставили Украине помощь в размере 19,3 миллиарда долларов.