Новый пакет помощи США для Украины включает ракеты для HIMARS и артиллерийские снаряды калибра 155 мм
Белый дом объявил об очередном пакете помощи Украине, на этот раз в размере 275 миллионов долларов, сообщает Reuters.
Он будет включать системы, усиливающие противовоздушную оборону, в частности? средства для борьбы с российскими беспилотниками.
Это 27-й пакет помощи США для Украины. Как говорится на сайте Минобороны, в этом транше США передадут дополнительные ракеты для РСЗО HIMARS, 80 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, около 150 генераторов, а также средства защиты от дронов и полевое оборудование.
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что помощь "скоро будет в пути".
С начала войны США предоставили Украине помощь в размере 19,3 миллиарда долларов.
Опубликовано: Николай Скира
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