Газета Formula показала фото больного туберкулёзом и деменцией Саакашвили

Издание Formula опубликовала фотоснимки Михаила Саакашвили, который пожаловался на ухудшение состояния здоровья в тюрьме.

В субботу информагентство Formula обнародовала фотографии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме с начала октября прошлого года. По данным адвоката политика, в местах лишения свободы его подопечный заболел туберкулёзом и начал проявлять признаки деменции, также сильно похудев.

Журналисты Formula отмечают, что опубликованные снимки Михаила Саакашвили были сделаны в минувшем августе, и сейчас бывший грузинский президент весит на 10 килограмм меньше.