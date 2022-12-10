Газета Formula показала фото больного туберкулёзом и деменцией Саакашвили
2022-12-10 09:51
Издание Formula опубликовала фотоснимки Михаила Саакашвили, который пожаловался на ухудшение состояния здоровья в тюрьме.
В субботу информагентство Formula обнародовала фотографии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме с начала октября прошлого года. По данным адвоката политика, в местах лишения свободы его подопечный заболел туберкулёзом и начал проявлять признаки деменции, также сильно похудев.
Журналисты Formula отмечают, что опубликованные снимки Михаила Саакашвили были сделаны в минувшем августе, и сейчас бывший грузинский президент весит на 10 килограмм меньше.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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