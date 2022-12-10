AFP: замглавы Европарламента Кайли задержана по делу о коррупции в Бельгии
2022-12-10 10:13
Заместитель главы Европейского парламента Ева Кайли была задержана правоохранителями по делу о коррупции.
Журналисты французской газеты Agence France-Presse уведомляют, что исполняющая обязанности замглавы Европарламента Ева Кайли была задержана сотрудниками полиции Бельгии на территории её столицы Брюсселя, поскольку девушка стала фигурантом уголовного дела о коррупции.
AFP сообщает, что подробности уголовного дела в отношении Кайли не приводятся, однако известно, что они связаны с Чемпионатом мира по футболу в Катаре.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Замглавы Европарламента Ева Кайли задержана в связи с коррупцией
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