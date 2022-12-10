AFP: замглавы Европарламента Кайли задержана по делу о коррупции в Бельгии

Заместитель главы Европейского парламента Ева Кайли была задержана правоохранителями по делу о коррупции.

Журналисты французской газеты Agence France-Presse уведомляют, что исполняющая обязанности замглавы Европарламента Ева Кайли была задержана сотрудниками полиции Бельгии на территории её столицы Брюсселя, поскольку девушка стала фигурантом уголовного дела о коррупции.

AFP сообщает, что подробности уголовного дела в отношении Кайли не приводятся, однако известно, что они связаны с Чемпионатом мира по футболу в Катаре.