AFP: замглавы Европарламента Кайли задержана по делу о коррупции в Бельгии

APS
2022-12-10 10:13

Заместитель главы Европейского парламента Ева Кайли была задержана правоохранителями по делу о коррупции.

Журналисты французской газеты Agence France-Presse уведомляют, что исполняющая обязанности замглавы Европарламента Ева Кайли была задержана сотрудниками полиции Бельгии на территории её столицы Брюсселя, поскольку девушка стала фигурантом уголовного дела о коррупции.

AFP сообщает, что подробности уголовного дела в отношении Кайли не приводятся, однако известно, что они связаны с Чемпионатом мира по футболу в Катаре.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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