CBS News: спортивный журналист США умер Уол умер во время освещения ЧМ-2022
2022-12-10 11:00
Американский спортивный журналист Грант Уол скончался во время комментирования футбольного матча между сборными Нидерландов и Аргентины.
10 декабря американское информагентство CBS Sports сообщила, что журналист их издания Грант Уол, который находился в Катаре днём ранее и освещал футбольный матч между командами Аргентины и Нидерландов, внезапно потерял сознание в ходе прямой трансляции. Известно, что медики пытались оказать помощь молодому человеку, однако он скончался.
По данным репортёров телеканала TMZ Sport, причиной внезапной гибели Гранта Уола являются хронические проблемы с сердцем, спровоцировавшие инфаркт.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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