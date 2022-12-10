Кирби: Иран увеличит военную поддержку России в условиях СВО в ближайшие месяцы

Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил о намерениях Ирана увеличить оказание военной помощи России.

10 декабря советник Байдена по нацбезопасности Соединённых Штатов Джон Кирби публично заявил, что по его оценкам, в ближайшие несколько месяцев Тегеран намеревается интенсифицировать оказание военной помощи Москве, поставив России сотни крылатых ракет. Также Кирби уверен, что иранские эксперты хотят наладить производство беспилотников в России.

По мнению Джона Кирби, взамен российские специалисты готовы обучать иранскую армию и представителей военной авиации Ирана, также оказывая войскам Тегерана техническую поддержку.