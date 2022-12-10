Марокко станет первой страной Африки, поставляющей военную помощь Киеву

Марокканское государство впервые окажет военную поддержку Украине, сообщает газета Le Journal de l'Afrique.

Днём субботы журналисты французской газеты Le Journal de l'Afrique сообщили, что Марокко станет первой африканской страной, которая приняла решение об оказании военной помощи Украине с начала российской спецоперации 24 февраля. Известно, что в рамках первого пакета помощи Марокко предоставит Киеву запасные части для советских танков Т-72.

Примечательно, что после начала СВО в Украине большинство африканских государств принципиально заняли позицию России, поддержав действия Москвы внутри украинского государства.