Хорватия вышла в полуфинал на ЧМ по футболу в Катаре, обыграв Бразилию по пенальти
2022-12-10 12:46
Хорватская футбольная команда победила сборную Бразилии по итогам серии пенальти на Чемпионате мира в Катаре.
10 декабря на стадионе "Эдьюкейшн сити" в Катаре закончился матч между сборными Бразилии и Хорватии, победу в котором одержала хорватская команда, что позволила ей выйти в полуфинал Чемпионата мира. Основное время игры завершилось со счётом 0:0, По итогам серии пенальти Хорватия выиграла со счётом 4:2.
Известно, что команда Хорватии в полуфинале будет играть с Аргентиной, которая также одолела команду Нидерландов по итогам серии пенальти.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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