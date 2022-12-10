Захарова высмеяла попытку госпереворота в ФРГ, сравнив её с Евромайданом
Мария Захарова прокомментировала новость о попытке государственного переворота в Германии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что в 2013 году во время Евромайдана в Киеве экс-президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер участвовал в переговорном процессе между украинскими революционерами и действующей властью, что является прямой попыткой вмешательства во внутренние дела Украины.
При этом Захарова отмечает, что немецкие правоохранители в Берлине задержали 25 исторических реконструкторов, обвинив их в попытке государственного переговора. Власти Германии открыто поддерживают революции в других странах, но на своей собственной территории агрессивно реагируют на любое инакомыслие, уверена Мария Захарова.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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