Мария Захарова прокомментировала новость о попытке государственного переворота в Германии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что в 2013 году во время Евромайдана в Киеве экс-президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер участвовал в переговорном процессе между украинскими революционерами и действующей властью, что является прямой попыткой вмешательства во внутренние дела Украины.

При этом Захарова отмечает, что немецкие правоохранители в Берлине задержали 25 исторических реконструкторов, обвинив их в попытке государственного переговора. Власти Германии открыто поддерживают революции в других странах, но на своей собственной территории агрессивно реагируют на любое инакомыслие, уверена Мария Захарова.