Главу пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер обвинили в дискриминации африканских представителей СМИ.

10 декабря сотрудник информационного агентства Today News Africa Саймон Атеба выступил в эфире телеканала Fox News, где заявил, что глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер подвергает дискриминации темнокожих журналистов и его лично. По словам Атебы, Жан-Пьер более трёх месяцев не позволяла темнокожим сотрудникам СМИ задавать вопросы на брифингах.

Саймон Атеба признаётся, что подобное поведение Карин Жан-Пьер шокирует мировую общественность, поскольку она сама является темнокожей беженкой и должна быть солидарна с представителями своего этноса.