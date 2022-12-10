Fox News: пресс-служба Белого дома дискриминирует африканских репортеров
2022-12-10 13:14
Главу пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер обвинили в дискриминации африканских представителей СМИ.
10 декабря сотрудник информационного агентства Today News Africa Саймон Атеба выступил в эфире телеканала Fox News, где заявил, что глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер подвергает дискриминации темнокожих журналистов и его лично. По словам Атебы, Жан-Пьер более трёх месяцев не позволяла темнокожим сотрудникам СМИ задавать вопросы на брифингах.
Саймон Атеба признаётся, что подобное поведение Карин Жан-Пьер шокирует мировую общественность, поскольку она сама является темнокожей беженкой и должна быть солидарна с представителями своего этноса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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