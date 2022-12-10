Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что служащие ВС РФ уничтожили 60 иностранных наёмников и бойцов ВСУ на Красно-Лиманском направлении.

10 декабря официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил, что солдаты армии России за прошедшие сутки спецоперации сорвали две контратаки подразделений Вооружённых сил Украины, усиленных иностранными наёмниками на Красно-Лиманском направлении.

Клнашенков уточнил, что на данном участке фронта российскими военнослужащими уничтожено около 60 единиц личного состава и наёмников ВСУ, а также боевая машина пехоты и 2 бронеавтомобиля украинской стороны.