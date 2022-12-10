ВС РФ уничтожили 60 иностранных наёмников и бойцов ВСУ на Красно-Лиманском направлении
2022-12-10 13:28
Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что служащие ВС РФ уничтожили 60 иностранных наёмников и бойцов ВСУ на Красно-Лиманском направлении.
10 декабря официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил, что солдаты армии России за прошедшие сутки спецоперации сорвали две контратаки подразделений Вооружённых сил Украины, усиленных иностранными наёмниками на Красно-Лиманском направлении.
Клнашенков уточнил, что на данном участке фронта российскими военнослужащими уничтожено около 60 единиц личного состава и наёмников ВСУ, а также боевая машина пехоты и 2 бронеавтомобиля украинской стороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Правительство РФ установило пошлины в 35% на товары из недружественных стран
МО РФ: российские военные уничтожили 2 ДРГ ВСУ в районе населённого пункта Владимировка
СБУ скрыла морду кота на снимке с обысков в храмах УПЦ, фото получило резонанс в сети
Кларк: США хотят поражения Украины в конфликте с РФ из-за риска ядерной войны
Национальный банк Беларуси исключил евро из валютной корзины