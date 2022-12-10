Австралия вводит санкции против лиц, якобы причастных к покушению на Навального

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что правительство Австралии приняло решение ввести целенаправленные санкции против физических и юридических лиц в Иране и России, считая их причастными к нарушениям прав человека.

Среди тех, на кого наложены санкции, — иранская полиция нравов, военизированное ополчение "Басидж" и шесть граждан Ирана, участвовавших в жестоком подавлении протестов после смерти Махсы Амини.

Правительство Австралии присоединилось к международным усилиям по наложению финансовых санкций на трех граждан Ирана и компанию, связанную с проектированием, разработкой и поставкой беспилотников в Россию для использования в войне против Украины.

Охватываемые санкции включают трех иранских генералов и авиационную компанию Shahed Aviation Industries, которая связана с военно-воздушными силами Корпуса стражей исламской революции.

Санкции за нарушение прав человека также будут применены к семи гражданам России, причастным к якобы покушению Алексея Навального.

С начала конфликта Австралия ввела санкции в отношении сотен российских граждан и организаций, включая большую часть российского банковского сектора и все организации, ответственные за суверенный долг страны.