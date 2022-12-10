Жан-Клод ван Дамм тайно побывал в Ужгороде, посетив частный медицинский центр
Американский ктёр Жан-Клод ван Дамм тайно побывал в украинском Ужгороде, посетив частный медицинский центр Prevention hospital.
10 декабря украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на совместное фото актёра и врача, сообщило, что Жан-Клод ван Дамм тайно посетил Ужгород в Закарпатской области и побывал в местном медицинском центре Prevention hospital.
Опубликовавший фото с ван Даммом доктор является онкологом, хирургом, врачом-урологом высшей категории, врачом УЗИ с 28-летним стажем работы.
Обозреватели «Страны» отмечают, что в клинике знают о причинах столь неожиданного визита звезды Голливуда, но никакой информации об этом не дают, по категорическому требованию актёра, однако источники издания утверждают, что приезд знаменитости связан с определенными проблемами со здоровьем ван Дамма.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Жан-Клод ван Дамм тайно побывал в Ужгороде, посетив частный медицинский центр
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