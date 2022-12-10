В армию Польши призовут 200 тысяч резервистов

В 2023 году Войско Польское имеет право привлечь для обязательного участия в учениях до 200 тысяч резервистов, сообщает Interia.pl.

Это максимальный потолок, но на практике повестку о явке в воинскую часть может получить значительно меньшее количество людей.

В группу этих резервистов входят все мужчины, получившие во время военной комиссии категорию, дающую право служить в армии.

200 тысяч это максимальное количество высылаемых повесток, что на практике может означать, что в следующем году их получит гораздо меньший процент резервистов. Аналогичные ограничения применялись в 2021 и 2022 годах.

Работникам гарантируется право на сохранение места работы во время службы в армии. Работодатель не может уведомить его о расторжении трудового договора в течение этого периода.