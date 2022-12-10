Французская TotalEnergies потеряла $3,7 млрд после отказа от разработок месторождений газа в РФ

Французская энергетическая компания TotalEnergies отказывается от 19,4% акций российского "Новатэка", что приведет к потере активов на сумму $3,7 млрд . Французы работали с россиянами на газовом месторождении в Сибири.

Французская компания совместно с "Новатэком" эксплуатировала газовое месторождение в Сибири, откуда шло сырье для производства топлива для российских самолетов.

После раскрытия этой информации он отказался от участия в проекте, но остался акционером российской группы "Новатэк".

По состоянию на 31 декабря 2021 года французской группе принадлежало 19,4% акций "Новатэка", а еще одним крупным акционером российской компании был, в частности, Геннадий Тимченко.

В пресс-релизе группа TotalEnergies поясняет, что "активы не могут быть проданы одному из основных акционеров "Новатэк"» из-за санкций против него», но доля TotalEnergies в "Новатэке" больше не будет консолидироваться в бухгалтерских книгах компании.