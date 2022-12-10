Роналду недоволен, что снова остался в запасе на матч Португалии на ЧМ-2022 и готов уехать из сборной

В 18:00 по московскому и минскому времени в Катаре начнется третий четвертьфинал чемпионата мира Марокко – Португалия.

Криштиану Роналду, звезда команды с Пиренейского полуострова, снова начнет игру на скамейке запасных.

Также в запасе Роналду начал матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором Португалия разгромила Швейцарию со счетом 6:1. 37-летний футболист не выходил на поле до последней четверти часа.

Заменивший его на поле Гонсалу Рамуш отметился в этой игре хет-триком. В субботу, 10 декабря тренер Фернанду Сантуш вновь принял решение оставит самую большую звезду сборной Португалии на скамейке в игре против Марокко, на кону которй стоит выход в полуфинал ЧМ-2022

Неофициально сообщалось, что Роналду был очень расстроен и недоволен решением Сантуша и даже готов был покинуть расположение сборной Португалии в Катаре. Однако официально сам игрок это категорически отрицал.