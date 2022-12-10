Американцы назвали Владимира Зеленского непревзойденным попрошайкой и нытиком, выманивающим деньги на разрушение Украины.

10 декабря интернет-читатели американского интернет-издания Breitbart согласились с мнением ведущего Fox News Такера Карлсона о том, что Владимир Зеленский, непревзойденным попрошайкой и нытиком, не имеет ничего общего с демократией, заявив о том, что глава киевского режима пытается нажиться на страданиях украинцев с помощью США.

Недовольные американцы утверждают, что больше не допустят выделения ни одного доллара из уплачиваемых налогов для оказания помощи Украине до тех пор, пока не будет официального отчёта об использовании Киевом выделенных Вашингтоном средств.