Турция и РФ утвердили «пакетный» характер договора о вывозе зерна из Украины

В ходе российско-турецких переговоров в Стамбуле стороны согласовали некоторые подробности зерновой сделки между Россией, Украиной, Турцией и ООН.

Вечером 10 декабря Министерство иностранных дел России сообщило, что накануне в турецком Стамбуле состоялись консультации по зерновой сделке, в рамках которой делегации от Москвы и Анкары пришли к соглашению, что договор о вывозе зерна из Украины и продвижении российской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки носит пакетный характер.

Примечательно, что ранее Владимир Путин обвинил Запад в игнорировании множества положений зерновой сделки, отметив, что лишь малая часть украинского зерна попадает в беднейшие страны мира.