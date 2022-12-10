DPA: Шольц заявил о желании продолжить переговоры по Украине с Путиным

Немецкий канцлер Олаф Шольц уверен, что его переговоры с Владимиром Путиным по украинской теме должны продолжаться.

10 декабря канцлер Германии Олаф Шольц дал интервью местной газета DPA, где публично заявил, что намерен продолжать вести беседы с Владимиром Путиным, обсуждая с российским президентом спецоперацию в Украине и пути её окончания. Шольц подчёркивает, что он и Путин по-разному смотрят на проблематику украинского конфликта, и российский лидер пока не планирует менять свою точку зрения.

При этом Олаф Шольц выразил уверенность, что только мирные переговоры приведут к завершению боевых действий на территории украинского государства.