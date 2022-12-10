Шольц похвалил атмосферу переговоров с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет продолжить переговоры с Владимиром Путиным, сообщает агентсво DPA.

"У нас совершенно разные мнения" — признал Шольц в субботу, 10 декабря во время встречи в своем избирательном округе в Потсдаме.

Он добавил, что несмотря на это, он продолжу с ним общаться, потому что хочет "пережить момент, когда есть выход из ситуации".

Шольц также подчеркнул, что переговоры с Путиным всегда проходили в вежливой атмосфере.

С начала российской СВО в Украине Шольц много раз разговаривал по телефону с президентом России с интервалом в несколько недель.

Последний разговор в начале декабря ознаменовался взаимными обвинениями. Шольц осудил российские атаки на украинскую инфраструктуру. Путин, в свою очередь, говорил о деструктивной линии западных стран, в том числе Германии, которые поддерживают Киев оружием и обучают украинских солдат.