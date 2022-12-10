ВСУ выпустили 10 снарядов «Град» по Ворошиловскому району Донецка
2022-12-10 19:13
Украинские военные в очередной раз обстреляли Донецк, выпустив по Ворошиловскому району города не менее 10 снарядов «Град».
В субботу вечером, 10 декабря 2022 года, ряд крупных Telegram-каналов и СМИ сообщили об обстреле снарядами реактивной системы «Град» со стороны Вооружённых сил Украины центра города Донецк.
Местные жители сообщают, что в результате очередной атаки украинской армии в нескольких жилых домах административного центра ДНР выбиты стёкла. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
Опубликовано: Диана Мудреченко