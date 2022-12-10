Сербы сооружают баррикады в Косово и Метохии после ареста экс-полицейского Пантича

10 декабря этнические сербы преступили к возведению баррикад в Косово после инцидента с арестом бывшего полицейского.

Вечером субботы полиция Косово произвела задержание бывшего сербского полицейского Деяна Пантича на контрольно-пропускном пункте "Ярине". После этого местные сербы на севере Косово и Метохии начали сооружать баррикады, из-за чего в крупных городах региона зазвучали сигналы воздушной тревоги.

По данным косовских СМИ, в большинстве городов Косово пропал интернет и мобильная связь, а по улицам городов непризнанной республики курсируют автомобили спецназа.