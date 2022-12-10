Кулемзин: ВСУ обстреляли школу в центральном Ворошиловском районе Донецка

Украинские войска нанесли артиллерийский удар по школе в Ворошиловском районе столицы ДНР.

Вечером субботы донецкий мэр Алексей Кулемзин опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что вооружённые силы Украины обстреляли школу №99 в центральном Ворошиловском районе Донецка, нанеся ущерб остеклённым окнам и фасаду здания. Также Кулемзин отметил, что в результате обстрела ВСУ ущерб получил Южный автовокзал Донецка.

Накануне военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал информацию о том, что обстрелами жилых кварталов Донецка со стороны Украины руководит 110-ая бригада ВСУ.