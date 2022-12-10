Германия отказалась поставлять Украине ЗРК Patriot, оставив их для обороны НАТО

Правительство Германии объявило об отказе поставлять Киеву зенитно-ракетные комплексы "Patriot" американского производства.

Вечером 10 декабря ряд зарубежных информагентств со ссылкой на инсайдера сообщили о том, что Министерство обороны Германии приняло решение не передавать Украине зенитно-ракетные комплексы "Пэтриот", произведённые в Соединённых Штатов, оставив их для оборонительных нужд стран Североатлантического альянса.

Примечательно, что после падения ракеты украинской ПВО на территории Польши Берлин предложил передать Варшаве две установки "Patriot", однако польские чиновники посоветовали направить их Украине. Вместе с тем немецкие власти отклонили предложение Польши, из-за чего данные ЗРК в конечном итоге поступили на службу в польскую армию.