Сборная Португалии сенсационно проиграла Марокко на ЧМ по футболу в Катаре

Португальская футбольная сборная неожиданно проиграла Марокко в рамках борьбы за выход в полуфинал Чемпионата мира.

В субботу в Катаре состоялся матч за право выхода в полуфинал Чемпионата мира по футболу в Катаре, в рамках которого сразились национальные сборные Марокко и Португалии. К удивлению спортивных аналитиков, португальская команда проиграла, пропустив единственный гол и не сумев поразить ворота противника ни разу.

Победу марокканской команде принёс гол Юссефа Эн-Несири, который получил пас от Яхья Аттьят-Аллаха. Примечательно, что в ходе матча знаменитый португальский игрок Криштиану Роналду сидел на скамейке запасных.