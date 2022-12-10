Сборная Португалии сенсационно проиграла Марокко на ЧМ по футболу в Катаре
2022-12-10 20:04
Португальская футбольная сборная неожиданно проиграла Марокко в рамках борьбы за выход в полуфинал Чемпионата мира.
В субботу в Катаре состоялся матч за право выхода в полуфинал Чемпионата мира по футболу в Катаре, в рамках которого сразились национальные сборные Марокко и Португалии. К удивлению спортивных аналитиков, португальская команда проиграла, пропустив единственный гол и не сумев поразить ворота противника ни разу.
Победу марокканской команде принёс гол Юссефа Эн-Несири, который получил пас от Яхья Аттьят-Аллаха. Примечательно, что в ходе матча знаменитый португальский игрок Криштиану Роналду сидел на скамейке запасных.
Опубликовано: Ткачёв Андрей