Сербы сооружают баррикады на севере Косова и Метохии под звуки сирен

10 декабря на севере Метохии и Косово местные сербы приступили к строительству заграждений на дорогах после задержания бывшего полицейского на КПП.

В субботы сотрудники правоохранительных органов Косово задержали экс-полицейского Деяна Пантича на участке КПП "Ярине", после чего сербы начали строить баррикады на улицах городов северной части Метохии и непризнанной косовской республики. По данным зарубежных журналистов, вместе с тем полиция Косова включила сигналы воздушной тревоги в некоторых населённых пунктах региона.

Также средства массовой информации уведомляют о пропаже интернета и мобильной связи в крупнейших городах Метохии и Сербии параллельно с появлением полицейских и военных на улицах республики.