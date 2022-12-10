Марокко - первая африканская сборная в истории, вышедшая в 1/2 финала чемпионата мира по футболу

Кубок мира Криштиану Роналду и сборная Португалии не получит. Марокко выиграло у пиренейцев со счетом 1:0 в четвертьфинале чемпионата мира и стало первой африканской командой в истории, вышедшей в полуфинал мундиаля.

Лионель Месси и Криштиану Роналду уже точно не встретятся в финале важнейшего футбольного события. Однако в субботу в Катаре произошла история, которую на долгие годы запомнят не только марокканские болельщики.

Подопечные Валида Реграги играли без уважения к фавориту и с самого начала пытались навязать свои условия. Однако португальцы создали больше голевых моментов, в основном благодаря Жорже Фелишу.

Планы обоих тренеров на вторую часть матча испортил вратарь португальцев Диогу Кошта. Ошибка голкипера стоил его команде гола. Как потом оказалось - решающего. Его автором стал Юссеф Эн-Несири.

Сразу после смены сторон Фернанду Сантуш отправил на поле Криштиану Роналду. После этого Португалия пыталась "задушить" соперника. Ситуацию для марокканцев осложнила и травма капитана – Ромена Саисса, – которому пришлось покинуть поле на носилках.

Концовка принесла нам необычные эмоции. Марокко завершоло матч вдесятером после того, как Валид Кеддира получил вторую желтую карточку. Португалия фактически не покидала половину поля соперника, но не хватило эффективности, да и вратарь африканцеа Яссин Буну отличился отличными сейвами.

В итоге, 1:0, Португалия плачет, Марокко сходит с ума от счастья и ждет соперника по полуфиналу, который определится в матче Франция - Англия. Эта игра стартует в 22:00.