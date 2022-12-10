Роналду ушёл в слезах после поражения Португалии от Марокко на ЧМ в Катаре

Возглавляющий футбольную сборную Португалии Криштиану Роналду заплакал после проигрыша своей команды Марокко на Чемпионате мира.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не сумел сдержать слёз после того, как его команда проиграла Марокко на Чемпионате мира в Катаре, поскольку матч проводился за право выхода в полуфинал. За время игры португальская сборная не сумела поразить ворота противника, в то время как победу марокканцев обеспечил единственный гол.

Примечательно, что Роналду второй матч подряд не играет в основном составе национальной сборной. В этот раз он вышел на футбольное поле лишь на 51-ой минуте матча и не смог переломить ход игры.