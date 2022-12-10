Вучич: Сербия попросит миссию НАТО разрешить сербским войскам войти в Косово

Президент Сербии Александр Вучич утверждает, что Будапешт направит запрос миссии Североатлантического альянса о разрешении на введение в Косово сербских сил безопасности.

10 декабря сербский президент Александр Вучич публично заявил, что из-за нового витка эскалации в Косово он намеревается попросить миссию НАТО KFOR разрешить спецподразделениям армии Сербии войти на территорию непризнанной косовской республики.

Вечером субботы проживающие в северной части Косово и Метохии сербы начали возводить дорожные баррикады после новости об аресте бывшего сербского полицейского. Вместе с тем во многих городах Косово пропал мобильный интернет и другие средства связи, в то время как на большей части территорий республики звучит воздушная тревога.