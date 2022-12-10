ООН: Беларусь согласна на транзит через ее территорию украинского зерна без каких-либо условий

Беларусь предложила поспособствовать экспорту украинского зерна, сообщает пресс-служба Организации Объединенных наций.

Заместитель министра иностранных дел страны Юрий Амбразевич заверил генсека ООН, что белорусские власти согласны на транзит украинского зерна через ее территорию в порты Литвы для дальнейшего экспорта.

Беседа Амбразевича и Антониу Гутерриша состоялась в пятницу, 9 декабря в Нью-Йорке. Его подробностями позже поделился с журналистами официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

ПО его словам, Амбразевич заявил, что транзит может быть реализован "без каких-либо предварительных условий".

Между тем, чуть позже в том же разговоре замглавы белорусской дипломатии попросил генсека ООН "чтобы Беларусь могла экспортировать свои удобрения, на вывоз которых сейчас распространяются санкции".

До российской СВО Украина была одним из крупнейших экспортеров зерна в мире. Почти 90 процентов украинского зерна тогда экспортировалось морем через порты на Черном и Азовском морях.

Именно поэтому страны ЕС уже думают об альтернативных способах экспорта украинского зерна, например, через порты на Балтийском море и румынские порты на Черном море.