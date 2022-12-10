Медведев заявил, что хочет увидеть в финале ЧМ-2022 в Катаре матч Аргентина – Марокко
2022-12-10 22:08
Экс-президент России Дмитрий Медведев заявил о своём желании увидеть в финале ЧМ-2022 в Катаре матч между Аргентиной и Марокко.
В субботу, 10 декабря 2022 года, бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в личном Telegram-канале заявил о том, что хотел бы увидеть финал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре без сборных «вражеских стран».
Медведев считает, что идеальным финалом турнира, который запланирован на 18 декабря, стала бы игра Аргентина – Марокко, достойные, по мнению российского политика, победы в ЧМ-2022.
Опубликовано: Диана Мудреченко