Медведев заявил, что хочет увидеть в финале ЧМ-2022 в Катаре матч Аргентина – Марокко

Экс-президент России Дмитрий Медведев заявил о своём желании увидеть в финале ЧМ-2022 в Катаре матч между Аргентиной и Марокко.

В субботу, 10 декабря 2022 года, бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в личном Telegram-канале заявил о том, что хотел бы увидеть финал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре без сборных «вражеских стран».

Медведев считает, что идеальным финалом турнира, который запланирован на 18 декабря, стала бы игра Аргентина – Марокко, достойные, по мнению российского политика, победы в ЧМ-2022.