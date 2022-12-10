Два взрыва и стрельба прозвучали на севере республики Косово
2022-12-10 22:14
Вечером субботы на севере непризнанной республики Косово раздались звуки взрывов и автоматных очередей.
10 декабря сербские информационные агентства сообщили, что в северной части Косово прозвучало не менее двух взрывов, после которых в регионе на протяжении пятнадцати минут были слышны взрывы интенсивной стрельбы из автоматического оружия.
Ранее вечером того же дня сербское население Косово начало возводить баррикады на дорогах городов республики, после чего в некоторых соседних поселениях исчезли мобильная связь и интернет.
Опубликовано: Ткачёв Андрей