Два взрыва и стрельба прозвучали на севере республики Косово

Вечером субботы на севере непризнанной республики Косово раздались звуки взрывов и автоматных очередей.

10 декабря сербские информационные агентства сообщили, что в северной части Косово прозвучало не менее двух взрывов, после которых в регионе на протяжении пятнадцати минут были слышны взрывы интенсивной стрельбы из автоматического оружия.

Ранее вечером того же дня сербское население Косово начало возводить баррикады на дорогах городов республики, после чего в некоторых соседних поселениях исчезли мобильная связь и интернет.