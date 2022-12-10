В Косово слышны взрывы и стрельба, полиция заблокировала въезд из центральной Сербии

В СМИ появилась информация о двух взрывах на севере Косово, а также о стрельбе рядом с городом Зубин-Поток, населенном сербами.

Полиция Косово не пропускает в край ни пешеходов, ни автомобили. Контрольно-пропускной пункт Ярине заблокирован.

Президент Сербии Александр Вучич собирается направить запрос о размещении силовиков в Косово и Метохии.

По его словам, это предусмотрено резолюцией Совета Безопасности ООН. Сербское правительство намерено вынести соответствующее решение 12-13 декабря.