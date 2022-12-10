Дмитрий Медведев уверяет, что окончание футбольного Чемпионата мира в Катаре должно пройти без участия недружественных Москве государств.

10 декабря сборная Марокко сенсационно обыграла команду Португалии на Чемпионате мира по футболу в Катаре, забив единственный гол. Марокканская команда вышла в полуфинал мероприятия, после чего экс-президент России Дмитрий Медведев заявил о желании увидеть финал чемпионата без участия "вражеских" стран.

Команда Марокко должна сразиться с победителем игры Франция-Англия, в то время как Аргентина и Хорватия также разделят поле за право выхода в финал.