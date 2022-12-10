Польша продолжит бороться за репарации от Германии за Вторую мировую войну

Польские власти по-прежнему настаивают на получении репараций от Германии за ущерб, который был нанесен стране во время Второй мировой войны.

По словам польского посла в ФРГ Дариуша Павлоша, Польша в те времена потеряла около трети населения.

После окончания войны так и не был принят документ по поводу выплаты репараций.

Польша считает, что Германия должна выплатить ей репарации в размере 1,3-1,5 трлн долларов. В Германии отвечают, что не будут платить, поскольку Польша сама отказалась от репараций в 1953 году.