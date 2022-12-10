Кисида: Япония не оказывает России военную помощь автомобилями

Во время пресс-конференции премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что его страна не оказывает России военную помощь подержанными автомобилями.

Он сказал, что Япония полностью солидарна со странами G7 в плане введения жестких санкций и установила ограничения на экспорт, включая поставки нефти.

Кисида подчеркнул, что заявления о том, что японские подержанные автомобили поставляются в Россию для использования в военных целях, не имеют под собой оснований.

Премьер отметил, что вообще не располагает информацией об использовании российскими военными японских подержанных машин.