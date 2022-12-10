Зеленский: 1,5 миллиона абонентов находятся без света в Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент 1,5 миллиона абонентов находятся без света в Одесской области из-за повреждения энергосистемы региона.

10 декабря действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём традиционном вечернем видеообращении заявил, что в настоящее время самая тяжёлая ситуация в энергетике наблюдается в Одесской области.

Зеленский утверждает, что на данный момент полтора миллиона жителей Одесской области находятся без электроснабжения, а также предложил одесситам пользоваться пунктами обогрева, чтобы пережить суровую зиму в столь непростых условиях.