Нейросеть успешно справилась с итоговым сочинением для старшеклассников

Нейросеть GPT-3 справилась с написанием итогового сочинения для старшеклассников в рамках эксперимента, проведенного в лицее НИУ ВШЭ.

По словам доцента Михаила Павловца, нейросеть выполнила требования по количеству слов и структуре работы, а также вставила подходящий отрывок из литературного произведения.

Эксперты, которые проверяли работу, нашли несколько речевых небрежностей и повторов, но в целом остались довольны сочинением и поставили за него «зачет».

Михаил Павловец подчеркивает, что это подтвердило бессмысленность написания итогового сочинения, которое не демонстрирует знания старшеклассников.