19FortyFive: США невыгодна победа Украины
2022-12-11 01:45
Издание 19FortyFive опубликовало материал аналитика Брайана Кларка, в котором он объясняет, почему победа Украины невыгодна для США.
По его мнению, при таком развитии событий не исключена ядерная война с Россией, а США заинтересованы в поддержании стабильных отношений с РФ.
Кларк называет единственным важным интересов Соединенных Штатов в данном конфликте неприменение ядерного оружия.
Он утверждает, что восстановление Украины в прежних границах не стоит риска начала ядерной войны.
Опубликовано: Светлана Репина