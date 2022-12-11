19FortyFive: США невыгодна победа Украины

Издание 19FortyFive опубликовало материал аналитика Брайана Кларка, в котором он объясняет, почему победа Украины невыгодна для США.

По его мнению, при таком развитии событий не исключена ядерная война с Россией, а США заинтересованы в поддержании стабильных отношений с РФ.

Кларк называет единственным важным интересов Соединенных Штатов в данном конфликте неприменение ядерного оружия.

Он утверждает, что восстановление Украины в прежних границах не стоит риска начала ядерной войны.