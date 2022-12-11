Сын Тины Тернер Ронни умер в 62 года
2022-12-11 03:00
Сын певицы Тины Тернер Ронни умер в 62 года. Это подтвердила в соцсетях его жена, французская певица Афида Тернер.
Она написала, что Ронни был лучшим другом и настоящим ангелом. В 2018 году старший сын Тины Тернер Крейг покончил с собой.
Сама Тернер также опубликовала прощальный пост, написав, что думает о Ронни каждый раз, когда закрывает глаза.
Сообщается, что перед смертью у Ронни были проблемы с дыханием, и в итоге он не смог дышать.
Опубликовано: Светлана Репина