Сын Тины Тернер Ронни умер в 62 года

Сын певицы Тины Тернер Ронни умер в 62 года. Это подтвердила в соцсетях его жена, французская певица Афида Тернер.

Она написала, что Ронни был лучшим другом и настоящим ангелом. В 2018 году старший сын Тины Тернер Крейг покончил с собой.

Сама Тернер также опубликовала прощальный пост, написав, что думает о Ронни каждый раз, когда закрывает глаза.

Сообщается, что перед смертью у Ронни были проблемы с дыханием, и в итоге он не смог дышать.