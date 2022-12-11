Reuters: Китай подвергает риску космические активы США

Агентство Reuters со ссылкой на генерала армии США Джеймс Х. Дикинсона, главу Космического командования США, сообщает, что Китай подвергает риску американские активы в космосе.

По его словам, противоспутниковые испытания заполняют космос обломками. США обеспокоены успехами Китая в космосе.

Дикинсон отмечает, что в Китае понимают: космос является очень важной частью не только экономической или глобальной экономической, но и военной среды.

В связи с этим КНР продолжают наращивать возможности, а Соединенные Штаты обещают внимательно следить за этим процессом.