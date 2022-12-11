Сербия просит НАТО разрешить ввод войск в Косово

Сербия обратится к НАТО с просьбой о размещении сербских войск и полиции в Косово, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.

Власти Косово заявили, что откладывают местные выборы, которые должны были состояться в четырех муниципалитетах на следующей неделе.

Президент Сербии заявил, что Белград официально попросит командующего силами НАТО КФОР, то есть международными миротворческими силами НАТО, действующими в Косово, разрешить разместить войска в северной части страны. При этом Александр Вучич признал, что заявка, скорее всего, будет отклонена.

Сербские официальные лица поясняют, что Белград имеет такое право в соответствии с положениями резолюции Совета Безопасности ООН, которая привела к окончанию войны в 1999 году.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич говорила о возможности ввода сербских войск в Косово. В офисе премьер-министра Косово Альбина Курти заявили, что любой такой шаг со стороны Сербии будет «актом агрессии» и признаком "тенденции к дестабилизации региона".

Агентство Reuters сообщает, что это первая просьба Белграда о размещении войск в Косово в соответствии с этой резолюцией. Согласно документу, Сербия может разместить до 1000 военнослужащих, полицейских и таможенников в местах православного богослужения, в районах проживания сербского большинства и на пограничных переходах, если командование КФОР согласится на такое решение.

Выборы в северных муниципалитетах региона должны были состояться на следующей неделе в Косово после того, как в ноябре представители этнических сербов подали в отставку в знак протеста против решения косовского правительства запретить Сербии выдавать номерные знаки.

Президент Косово Вьоса Османи после встречи с политическими лидерами своей страны решила изменить дату выборов. Жители этих регионов пойдут на выборы не 18 декабря, а 23 апреля 2023 года.