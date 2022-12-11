Президент Вучич подтвердил, что Сербия намерена ввести войска в Косово

Белград запросит у миротворческих сил НАТО в Косово (KFOR) возможность отправки туда сербских солдат и полиции, заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его мнению, обращение, адресованное Альянсу, будет рассмотрено положительно. Это был бы первый случай, когда использовалась специальная оговорка ООН.

Пункт предусматривает, что Сербия может направить до 1000 солдат, полицейских или таможенников для охраны объектов, принадлежащих Сербской православной церкви, если такое решение будет одобрено командующим СДК, поясняет агентство Reuters, напоминая, что это положение было согласовано, когда Косово оставалась частью Сербии.

В пятницу глава канцелярии президента Косово Вьоса Османи заявил, что Сербия начала открыто угрожать миру в регионе. Таким образом, он прокомментировал слова Петра Петковича, ответственного в правительстве Сербии за вопросы, связанные с Косово, который сообщил, что сербские власти рассматривают возможность отправки в его бывшую провинцию тысячи силовиков.

Петкович обвинил премьер-министра Косово Альбина Курти в оккупации населенного сербами севера Косово, когда Приштина направила туда в четверг несколько сотен косовских полицейских в ответ на сообщения об инцидентах.

Сербия потеряла контроль над Косово после военной кампании НАТО 1999 года и отказывается признать декларацию независимости своей бывшей провинции в 2008 году.