Из-за отсутствия электричества власти призвали жителей на 2-3 месяца покинуть Одессу

После недавних российских атак на энергетическую инфраструктуру Одесской области власти этого региона обратились к жителям, по возможности, временно покинуть Одессу и отправиться в места с электроснабжением, сообщает Reuters.

По данным украинского энергетического регулятора ДТЭК, последние российские атаки на энергетическую инфраструктуру области в ночь с пятницы на субботу нанесли гораздо больший ущерб, чем предыдущие, и их устранение может занять "не несколько дней и даже не недель, а даже 2-3 месяца".

В сообщении, опубликованном ДТЭК, говорится, что "Одесса и почти вся область остаются без электричества. Энергетическая ситуация в Одесской области остается сложной". По оценкам, более 1,5 миллиона человек остались без электричества.

"Мы понимаем, как тяжело оставаться без электричества так долго. Именно поэтому обращаемся к вам: если вы пришли к выводу, что без электричества не справитесь и у вас есть возможность временно покинуть Одессу и уехать в населенный пункт в области или за его пределами, вы должны это сделать", — говорится в сообщении областных властей.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, в недавних атаках на Одессу российские силы использовали 15 иранских беспилотников "Шахед", 10 из которых были сбиты украинскими средствами ПВО.