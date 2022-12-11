В Косово слышны выстрелы и возводятся баррикады, Сербия готовится к вводу войск

На границе Сербии и Косово уже несколько дней происходят опасные инциденты. СМИ сообщают о перестрелках и строительстве баррикад. Сербия запросила у НАТО разрешение на развертывание сербской армии и полиции в Косово.

Местные СМИ сообщают, что в субботу, 10 декабря возле города Звечан, в котором проживают преимущественно сербы, прогремело два взрыва. Поступали сообщения о том, что в северной части Косово строятся баррикады, а в Митровице завыли сирены предупреждения. Новую волну напряженности в регионе якобы спровоцировало задержание бывшего полицейского сербской национальности на блокпосту Яринье.

Президент Сербии Александр Вучич объявил, что официально попросит у НАТО разрешения разместить сербские войска в северной части Косово, сообщает Reuters.

Агентство указывает, что возвращение белградских войск в бывшие сербские провинции может резко усилить напряженность на Балканах.

Напомним, что президент Косово Вьоса Османи встретилась с политическими лидерами своей страны и приняла решение о проведении голосования в северных муниципалитетах края после того, как в ноябре представители этнических сербов подали в отставку со своих постов в знак протеста против решения косовского правительства запретить Сербии выдавать номерные знаки.

Баррикады на севере Косово начали возводить с утра субботы. Это произошло, в том числе, после заявления премьер-министра Сербии Аны Брнабич, которая предположила, что ее страна рассматривает возможность отправки войск, сообщает Associated Press.

Полиция Косово объявила, что временно перекрыла дороги, ведущие к двум пограничным переходам с Сербией.

Недавно более 200 полицейских и бронетехника вошли в косовскую Митровицу населенную в основном сербами. Военные появились и в других населенных пунктах.