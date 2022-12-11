В Беларуси в январе 2023 года выпустят отечественную вакцину от коронавируса

В Минздраве Беларуси анонсировали выпуск отечественной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

11 декабря глава Министерства здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил, что уже в январе следующего года на витебском предприятии «БелВитунифарм» начинается производство опытно-промышленной партии отечественной.

Пиневич отметил факт того, что данный препарат, который пройдёт все виды контроля, уже не будет востребован в полной мере, ввиду спада заболеваемости коронавирусной инфекцией 2019 года.