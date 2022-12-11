Зеленский обсудил с Макроном «десятишаговую формулу мира» для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном «десятишаговую формулу мира», озвученную на саммите G20.
11 декабря действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале заявил, что провёл телефонные переговоры с французским лидером Эмманюэлем Макроном по вопросу реализации «десятишаговой формулы мира» для Украины.
Напомним, что глава киевского режима в ходе выступления на саммите G20 назвал 10 пунктов своей формулы для установления мира, которая состоит из радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, освобождения всех военнопленных, восстановления территориальной целостности Украины, вывода ВС РФ и прекращения боевых действий, возвращения справедливости, противодействия экоциду, недопущения эскалации и фиксации окончания спецоперации.
Помимо прочего Зеленский и Макрон обсудили сотрудничество между Киевом и Парижем в сфере обороны, а также в обеспечении энергетической стабильности Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко