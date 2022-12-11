Замглавы Европарламента Кайли арестована за участие в преступной группировке и отмывании денег

Заместителю главы Европарламента Еве Кайли в воскресенье, 11 декабря было предъявлено обвинение, и она была отправлена под арест.

Она и еще трое человек обвиняются в коррупции, участии в преступной группе и отмывании денег, сообщает бельгийская газета L'Echo. Среди арестованных отец Кайли, а также партнер и помощник парламентария.

Газета сообщила, что бельгийский судья Мишель Клез предъявил обвинение четырем лицам и выдал ордер на арест в рамках расследования предполагаемой коррупции в Европейском парламенте. Им были предъявлены обвинения в участии в преступной организации, коррупции и отмывании денег.

Также задержаны Лука Висентини , недавно избранный генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов, а также Пьер Антонио Панзери, бывший член Европарламента, который был председателем парламентского подкомитета по правам человека.

В доме 59-летнего депутата Европарламента Марка Тарабелла в субботу вечером следователи Центрального управления по борьбе с коррупцией также провели обыск, сообщают Le Soir и Knack. Однако Тарабелла, пользующаяся депутатской неприкосновенностью, до сих пор не арестован.

L'Echo сообщает, что деньги, изъятые в сумках, найденных в доме Кайли, еще не подсчитаны. По данным издания, сумма шестизначная. В пятницу утром в доме другого подозреваемого было найдено 600 000 евро наличными.

Газета сообщает, что следователи Центрального управления по борьбе с коррупцией (OCRC) продолжают интересоваться деятельностью Европарламента, в частности парламентариев из Подкомитета по правам человека (DROI), входящего в состав Комитета по иностранным делам. Его членом является Марк Тарабелла.

Греческая газета Kathimerini сообщила, что депутат Европарламента была исключен из греческой социалистической партии ПАСОК, к которой она принадлежала, в связи с продолжающимся расследованием.

В субботу глава Европарламента Роберта Метсола приостановила все полномочия вице-президента Эви Кайли.

Ранее в пятницу прокуратура Бельгии заявила, что начала расследование возможной коррупции, связанной с неназванным государством Персидского залива, в котором подозреваются помощники и чиновники Европарламента.

Согласно бельгийскому еженедельнику Knack, Катар якобы коррумпировал чиновников, "занимающих важное политическое и/или стратегическое положение» в Европейском парламенте, отправляя им значительные суммы денег и дорогие подарки.