Макрон: Франция поддержит Киев до возвращения всех территорий Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что Париж намеревается поддерживать украинское государство до восстановления его территориальной целостности.

Вечером воскресенья французский президент Эммануэль Макрон опубликовал новое сообщение в своём Twitter-аккаунте, где публично заявил, что правительство Франции будет поддерживать Украину до возвращения Киеву всех утраченных территорий, оказывая ВСУ финансовую и военную помощь.

30 сентября Владимир Путин подписал указ о присоединении к России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на основании результатов референдумов в данных регионах.