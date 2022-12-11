Франция стала победителем детского «Евровидения - 2022», опередив Армению и Грузию

Позади 20-й конкурс песни детское "Евровидение - 2022". Уже несколько недель ходят слухи, что главными фаворитами на победу в конкурсе в этом году являются Великобритания и Армения. Теперь мы знаем результаты.

В Ереване прошел финал 20-го детского конкурса песни "Евровидение". Всего в нем приняли участие 16 стран. С самого начала наибольший интерес вызвала песня из Великобритании "Lose My Head" в исполнении Фрей Скай.

Это современная, очень "радийная" композиция, но показательно также и то, что британцы вернулись на Детское Евровидение после 16-летнего перерыва.

Однако, этом году, конкурс выиграл француз Лиссандро с песней "Oh Maman!". Он набрал 201 балл. Это вторая победа Франции на Детском Евровидении.



Второе место заняла Армения со 180 баллами, третье - Грузия (161).